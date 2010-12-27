Девушка упала с четвертого этажа в Адмиралтейском районе и впала в кому

У нее множественные травмы и перелом основания черепа.

В понедельник, 29 июля из окна четвертого этажа дома №2 на Малой Подьяческой ул. Адмиралтейского района Петербурга выпала 24-летняя жительница Москвы. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Девушку госпитализировали в Мариинскую больницу около 1:00. На данный момент она находится в коме. Врачи диагностировали у нее множественные травмы и перелом основания черепа.

Потерпевшая проживает в съемной квартире со своим молодым человеком. Во время происшествия он находился в другой комнате вместе с товарищем.

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