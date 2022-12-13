Молочные бивни мамонта обнаружили пулковские таможенники в багаже пассажирки

Пулковской таможней назначена экспертиза, по результатам будет определена стоимость палеонтологических ценностей.

Молочные бивни мамонта обнаружили пулковские таможенники в багаже гражданки Китая, вылетавшей рейсом Санкт-Петербург-Чэнду. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Женщина была остановлена инспекторами на "зеленом" коридоре. При досмотре её багажа таможенники обнаружили два предмета, похожих на кости. Нарушительница сообщила, что это молочные бивни мамонта, при этом разрешительные документы на их вывоз из России у неё отсутствовали. Длина каждого бивня составляет 38 см, а общий вес превышает 1 килограмм.

Пулковской таможней назначена экспертиза, по результатам будет определена стоимость палеонтологических ценностей и принято решение о проведении уголовного или административного расследования.

Ранее в Пулково у двух пассажирок изъяли 14 кг косметики.

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Фото и видео: пресс-служба СЗТУ