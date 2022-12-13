В Пулково у двух пассажирок изъяли 14 кг косметики

Они пояснили, что везут в Россию образцы косметики и парфюма для разработки новой продукции.

Более 14 килограммов различных косметических средств и парфюмерии без декларирования пытались ввезти в Россию две пассажирки международного рейса. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Две женщины прибыли в Пулково из Италии через Турцию рейсом Стамбул – Санкт-Петербург. Для прохождения таможенного контроля обе выбрали "зеленый" коридор, заявив тем самым, что не имеют при себе товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию.

При досмотре у них в багаже обнаружена различная косметическая и парфюмерная продукция. У одной – 137 штук, у другой – 207. Они пояснили, что везут в Россию образцы косметики и парфюма для разработки новой продукции. Инспектором таможенного поста вынесено решение о "неотнесении перемещаемых товаров к товарам для личного пользования".

Усматриваются признаки административного правонарушения по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров в установленной форме). В настоящий момент по данным фактам проводится административное расследование.

Ранее в ботинке пассажира Пулково нашли зелёную ящерицу без документов.

Фото и видео : пресс-служба Северо-Западного таможенного управления