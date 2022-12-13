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В ботинке пассажира Пулково нашли зелёную ящерицу без документов

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Мужчина показался подозрительным, поэтому его решили проверить таможенники.

Таможенники в аэропорту Пулково обнаружили зелёную "пассажирку" – ящерицу, которую попытался провезти мужчина, прилетевший из Дубая. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Ящерица находилась в ботинке пассажира: он показался таможенникам подозрительным, поэтому его решили проверить. Мужчина пояснил, что везёт рептилию для личных целей. Документов на ящерицу у него не оказалось.

Проводится таможенная экспертиза, на время которой нелегальную путешественницу  поместили в Ленинградский зоопарк.

Фото и видео : пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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