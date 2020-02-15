Молния ударила в "Лахта Центр" в ночь на 1 сентября

Погода в Петербурге закончилась молниями в небе. Так, ночью на 1 сентября город окутал ливень и гроза. Раскаты грома были слышны по всему городу. Об этом рассказали в телеграм-канале "Астрофотоболото : Атмосферное".
Местные жители опубликовали снимки темно-синего неба и молний, некоторые из которых поразили "Лахта Центр" и телебашню.
Ранее сообщалось, что в "Лахта Центр" ударила молния.
Фото: Telegram / "Астрофотоболото : Атмосферное" (Alex N)
Видео: Telegram / "Астрофотоболото : Атмосферное" (Sergey Nekrasov)
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