Молния ударила в "Лахта Центр" в ночь на 1 сентября

Первая осенняя ночь в Санкт-Петербурге оказалась дождливой и ветренной. Жители Северной столицы запечатлели великолепие этой непогоды.

Погода в Петербурге закончилась молниями в небе. Так, ночью на 1 сентября город окутал ливень и гроза. Раскаты грома были слышны по всему городу. Об этом рассказали в телеграм-канале "Астрофотоболото : Атмосферное".

Местные жители опубликовали снимки темно-синего неба и молний, некоторые из которых поразили "Лахта Центр" и телебашню.

Ранее сообщалось, что в "Лахта Центр" ударила молния.

Фото: Telegram / "Астрофотоболото : Атмосферное" (Alex N)

Видео: Telegram / "Астрофотоболото : Атмосферное" (Sergey Nekrasov)