Мокрый снег спровоцировал в Петербурге семибалльные пробки

Произошло множество ДТП.

В понедельник утром петербургские водители пожаловались на аномальные пробки. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы на дорогах составляли семь баллов.

Мокрый снег и слякоть на дорогах спровоцировали ДТП. На Зольной улице очевидцы заметили перевернувшийся автомобиль. На проспекте Добролюбова при повороте на Биржевой мост из-за аварии не могли проехать трамваи.

В Росстанном переулке Lada Largus догнал Skoda Fabia и даже экстренное торможение в этом случае не спасло.

Видео: 16-летний подросток на Mercedes устроил ДТП на перекрестке Кима и Одоевского.

Фото: Piter.tv