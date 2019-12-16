Видео: 16-летний подросток на Mercedes устроил ДТП на перекрестке Кима и Одоевского

Водитель Audi Q7 получил травмы средней степени тяжести.

Один человек пострадал в результате ДТП, которое произошло утром на пересечении проспекта Кима и улицы Одоевского. Mercedes, за рулем которого находился 16-летний подросток, выехал на красный свет, в этот момент в него въехала Audi. Mercedes откинуло в жилой дом. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД.

Водитель Audi Q7 получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в больницу. О состоянии несовершеннолетнего водителя ничего неизвестно. Информация уточняется.

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