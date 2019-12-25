Мокрый снег с дождем и плюсовая температура ожидаются в Петербурге в четверг

Ночью и утром город накроет туман.

В четверг, 16 декабря, в Петербурге продолжится оттепель. Ночью и утром город накроет туман. Местами пройдет мокрый снег с дождем. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

По прогнозу синоптиков, температура воздуха в течение предстоящих суток будет колебаться от +1 до +3 градусов. Ветер подует с юго-запада, запада умеренный. На дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что в конце декабря в Петербург вернутся морозы.

Фото: pexels.com