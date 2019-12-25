Моховая улица стала самой изрисованной граффити в Петербурге

Вторую строчку в рейтинге заняла улица Пестеля, а на третьем месте расположился Литейный проспект.

С 8 по 15 октября специалисты провели работы по закраске фасадов в Центральном районе. Исходя из проведенных работ был составлен топ полюбившихся вандалами улиц. Об этом рассказали в пресс-службе администрации района.

За неделю коммунальщики очистили от надписей 119 адресов. Больше всего времени потратили на Моховую улицу, которую поставили на первую строчку рейтинга. Вторым излюбленным местом художников стала улица Пестеля, а на третьем месте в топе расположился Литейный проспект.

Ранее Piter.tv поговорил с уличной художницей Lu Blue.

Фото: пресс-служба Центрального района