Моди преодолел рубеж в 4 078 дней на посту, превзойдя рекорд Индиры Ганди

Он - единственный премьер-министр, родившийся после обретения Индией независимости.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди преодолел рубеж в 4 078 дней на должности руководителя национального правительства, превзойдя рекорд Индиры Ганди, которая находилась на посту в течение 5 077 дней с 24 января 1966 года по 24 марта 1977 года. Соответствующее заявление сделал телеканал NDTV. В иностранном СМИ отметили, что Моди стал вторым по продолжительности непрерывного пребывания на посту премьер-министра в истории независимой Индии, уступая только первому главе правительства страны Джавахарлалу Неру.

Нарендра Моди - первый и единственный премьер-министр, родившийся после обретения страной независимости. Он трижды подряд побеждал на выборах лидера политической партии, а также стал первым с 1971 года действующим главой правительства, вернувшийся к власти с полным большинством голосов. Ранее Нарендра Моди сравнялся с Джавахарлалом Неру, приведя свою политическую партию к победе на трех выборах в Лок сабху (нижнюю палату парламента) подряд.

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Фото: YouTube / Narendra Modi