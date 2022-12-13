Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года

Модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы российские военные завершат до конца 2023 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярной коллегии министерства по обороне сделал глава профильного ведомства Сергей Шойгу.
Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Доля современных образцов вооружения ВКС России достигнет 85 процентов.
Фото и видео: Минобороны России
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