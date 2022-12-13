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Модернизацию системы противоракетной обороны Москвы завершат до конца года

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Сергей Шойгу оценил работу по обновлению военной инфраструктуре страны.

Модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы  российские военные завершат до конца 2023 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярной коллегии министерства по обороне сделал глава профильного ведомства Сергей Шойгу. 

Одним из приоритетов направления развития ВКС является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Доля современных образцов вооружения ВКС России достигнет 85 процентов.

Фото и видео: Минобороны России

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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