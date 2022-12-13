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Доля современных образцов вооружения ВКС России достигнет 85 процентов

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Сергей Шойгу рассказал о модернизации в армии.

Доля современных образцов вооружения Воздушно-космических сил России достигнет 85 процентов. Соответствующей статистикой с коллегами по оборонному министерству поделился глава ведомства Сергей Шойгу. Чиновник уточнил, что показазель будет выполнен к концу текущего года. В частности, планируется завершить строительство 621 объекта военной инфраструктуры для нужд ВКС РФ. Согласно планам государственной программы, в 2023 году на вооруждение в ВКС поступят 507 единиц техники.

Таким образом, доля современных образцов вооружения ВКС к концу года достигнет 85%, что соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

В параде на Красной площади примут участие более десяти тысяч человек.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: вкс россии, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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