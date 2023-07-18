Завершена модернизация тепломагистрали на Кожевенной линии Васильевского острова

Переход на новую систему теплоснабжения коснулся 640 объектов, среди которых 468 жилых домов, 29 детских учреждений и 17 медицинских организаций.

Завершены работы по реконструкции основного участка тепломагистрали на Кожевенной линии Васильевского острова. Сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обеспечили надежное и качественное теплоснабжение для 85 тысяч жителей и значительной части зданий района. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Необходимость реконструкции возникла вследствие активного жилищного строительства на Васильевском острове и возросшей потребности в тепловой энергии. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выполнило замену 646 метров головного трубопровода, увеличив диаметр труб с 1000 до 1200 мм. Это существенно увеличит подачу тепла и горячей воды для трети зданий Василеостровского района, включая жилые здания и социальные объекты на намывных территориях.

Переход на новую систему теплоснабжения коснулся 640 объектов, среди которых 468 жилых домов, 29 детских учреждений и 17 медицинских организаций. Проект позволил переместить трубопровод вне пределов строящегося жилого комплекса, что создаст условия для будущего развития территорий и подключения новых объектов на острове.

Благодаря объединению городских тепловых активов, предприятие начало масштабное обновление 140 километров сетей в разных районах города. Город работает на перспективу, улучшая надежность и качество теплоснабжения, а также формируя ресурсы для развития территорий. Этот проект соответствует стратегическим направлениям развития Санкт-Петербурга и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее мы сообщили о том, что в Невском районе началось проектирование реконструкции трубопроводов шести крупных объектов.

Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"