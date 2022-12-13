В Петербурге планируют модернизировать 51 светофор

Кроме того, будет построено 48 новых объектов.

Новый этап модернизации светофорных объектов стартовал в Северной столице в 2023 году. Как пишет пресс-служба городского комтранса, за 12 месяцев планируется провести работы на 51-ом светофоре в 13-ти районах и построить 48 новых светофоров в 12-ти районах.

В данный момент специалисты работают со светофорами на перекрёстках Пискарёвского проспекта с проспектами Мечникова и Металлистов, а также с Бестужевской улицей, на пересечениях проспекта Луначарского с проспектами Художников, Светлановским, Гражданским и улицей Руставели, на перекрёстках самой улицы Руставели с проспектами Северным и Просвещения и на проспекте Обуховской Обороны у дома №60. На всех участках обновляют светофорные колонки, также идёт монтаж кнопки вызова сигнала и занижение бордюрного камня. Мероприятия должны завершить к ноябрю.

В общей сложности в городе работают 1806 светофоров. За 2022 год было обновлено 22 объекта в 9-ти районах и модернизировано 23 объекта в 10-ти районах.

Ранее мы сообщили о том, что на капремонт участка от проспекта Ветеранов до Дачного проспекта готовы выделить 1,1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV