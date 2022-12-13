На капремонт участка от проспекта Ветеранов до Дачного проспекта готовы выделить 1,1 млрд рублей

Подрядчик переустроит инженерные коммуникации, отремонтирует дорогу, выполнит благоустройство и озеленение.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на проведение капитального ремонта на участке от проспекта Ветеранов до Дачного проспекта на юге города. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта достигает 1,1 млрд рублей.

В рамках работ исполнителю предстоит переустроить находящиеся на указанном участке инженерные коммуникации, отремонтировать дорогу, выполнить благоустройство и озеленение.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 10 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" ищет подрядчика для восстановления нарушенного благоустройства за 184 млн рублей.



Фото: Piter.TV