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На капремонт участка от проспекта Ветеранов до Дачного проспекта готовы выделить 1,1 млрд рублей
Сегодня, 14:56
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На капремонт участка от проспекта Ветеранов до Дачного проспекта готовы выделить 1,1 млрд рублей

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Подрядчик переустроит инженерные коммуникации, отремонтирует дорогу, выполнит благоустройство и озеленение.

Комитет госзаказа Северной столицы объявил тендер на проведение капитального ремонта на участке от проспекта Ветеранов до Дачного проспекта на юге города.  Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта достигает 1,1 млрд рублей.

В рамках работ исполнителю предстоит переустроить находящиеся на указанном участке инженерные коммуникации, отремонтировать дорогу, выполнить благоустройство и озеленение. 

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 10 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что "Водоканал" ищет подрядчика для восстановления нарушенного благоустройства за 184 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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