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Петербург получит почти 2 млрд рублей на модернизацию первичного звена
Сегодня, 10:44
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Петербург получит почти 2 млрд рублей на модернизацию первичного звена

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В 2025 году субсидия на проект увеличится до 2,7 млрд рублей.

В 2023 году Петербург получит 1,8 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию проекта "Модернизация первичного звена". Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Кроме того, аналогичная субсилия будет предоставлена городу и в 2024-ом году. С помощю неё будет возможно продолжить реализацию регионального проекта.

В 2025 году из федеральной казны на "Модернизацию первичного звена" выделят уже до 2,7 млрд рублей.

Ранее были азваны сроки утверждения нового Генплана Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербуг, федеральная субсидия
Категории: Лента новостей,

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