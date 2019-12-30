Модельное агентство прокомментировало попытку изнасилования петербургской модели в Индии

В модельном агентстве с Piter.TV поделились своей версией случившегося со своей бывшей подопечной Александрой в Индии летом 2019 года. Версия агентства и предполагаемой жертвы домогательств сходятся не во всем.

Piter.TV рассказал историю Александры в декабре прошлого года: девушка сообщила, что она неоднократно жаловалась российскому менеджеру Finch Models Ольге Чижик на поведении индийского менеджера Ишана (Eashan Maheshwari). Более того, модель считает, что в Finch Models изначально знали про неадекватное поведение иностранного менеджера по отношению к девушкам, но ничего не предпринимали. У петербурженки есть скрины переписки, подтверждающие это (имеются в распоряжении Piter.TV).





Александра отметила, что не написала заявление в полицию на Ишана в Дели, и продолжает ли он сейчас работать в модельном бизнесе – ей неизвестно. Какую-либо активную деятельность в соцсетях Ишан остановил как раз летом прошлого года.

"Когда приехали представители российского посольства, я рассказала, что работала по туристической визе. Выяснилось, что меня обманули в агентстве, сказав, что все модели так работают. Представители посольства сказали, что в данном случае мне придется остаться в Дели и курировать весь процесс подачи заявления, а это могло сказаться на моей безопасности".

Представитель модельного агентства Finch Models Ольга Чижик, являвшаяся непосредственным куратором Александры, сообщила, что сделала все возможное, чтобы помочь своей модели в неприятной ситуации. По словам Ольги, отчасти проблема в разности менталитетов и плохом знании языка.

"Все, что случилось с Александрой в тот день в Индии, однозначно плохо и ужасно. Я была в неведении до того момента, пока индийский менеджер этого агентства не позвонил. Его слова были такие: "Я пришёл проверить ее параметры и случайно к ней прикоснулся, на что она плюнула мне в лицо, начала кричать и вызвала полицию".

Агент делает упор на то, что сразу связалась со всеми контактами в Индии, чтобы обеспечить безопасность модели, однако ранее никаких сообщений от Александры по поводу неподобающего поведения Ишана она не получала.

"Я ни разу не получала от Александры сообщения, которые бы описывали его плохое поведение к ней. Однажды между ними были непонимание, которое обусловлено разными языками. И я подсказала и растолковала все. Также была ситуация, что он не выдал ей вовремя карманные деньги - мне об этом модель сообщила сразу и все было решено".

"Здесь ведь очень тонкий момент: разные культуры и разные менталитеты. Надо знать, как с ними говорить - это ведь целое искусство", - добавила Ольга. Также она отметила, что после случившегося оборвала все контакты с Ишаном и передала информацию в другие модельные агентства.