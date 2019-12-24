Петербургская модель рассказала о попытке изнасилования агентом в Индии

Девушка изначально жаловалась на индийского менеджера в свое модельное агентство, но ее никто не слушал.

22-летняя Александра переехала в Петербург в 2014 году из города Мирный в Якутии – поступила на ветеринара. Спустя год поняла, что это не дело ее жизни и бросила академию, решила пойти в модели. Она пришла на кастинг в Finch Models и спустя месяц подписала договор.

"К сожалению, в этом договоре нет пунктов о том, что должно мне агентство в случае несоблюдения тех-то и тех-то пунктов. Тут также есть пункт о том, что они обязаны предоставить мне безопасные условия работы за границей. Также почему-то здесь указано, что данное агентство работает в России, на Украине и в Индии, хотя мне обещали работу в Китае, в Турции, везде. А я поверила..."



Александра, модель

Первым контрактом стала командировка в Индию. Однако поездка оказалась не такой уж и радужной. На первый взгляд – кастинги, красивые наряды, фотосессии и местные красоты. На деле – все гораздо хуже: плохие условия содержания, грубый менеджер, который не стеснялся в выражениях, и сломанный телефон.



"Достаточно грубый был менеджер, он не стеснялся в выражениях: мог назвать меня бесполезной вещью. Я просила своего российского менеджера Ольгу Чижик обратить на это внимание, поговорить с ним, но это ни к чему не привело.



В конечном счете 12 августа он пришел ко мне в апартаменты, чтобы меня измерить (это нормальная практика, моделей измеряют каждую неделю, чтобы знать поправились мы или похудели, и начал приставать ко мне, за что получил пощечину, а я получила пощечину в ответ. После он минут сорок пытался меня раздеть, домогался всячески"



Александра, модель



Девушку спасло то, что она привезла с собой из России перцовый баллончик. Александра выбежала на балкон к соседям и стала звать на помощь. Услышавшие ее крики выбили дверь в комнату и вызвали полицию.

По итогу контракт с индийским модельным агентством закончился попыткой изнасилования, сломанным телефоном и бегством из Индии через российское посольство.

Сейчас Саша с мужем Антоном живут в Петербурге.



Фото и видео: Piter.TV