В Петербурге женщина заколола ножом своего мужа

Конфликт между супругами произошел из-за ревности.

Вечером 28 ноября в полицию Центрального района Петербурга поступила информация от диспетчера службы скорой помощи. Медик рассказал о госпитализации мужчины с ножевым ранением из квартиры дома №16 на Гагаринской улице.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что 28-летнего жителя Московской области ранила жена. Конфликт между супругами произошел из-за ревности. Мужчина получил ножевое ранение в грудь. На следующий день после госпитализации пострадавший скончался.

Подозреваемую в совершении преступления задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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