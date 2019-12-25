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В Петербурге ссора посетителей универсама закончилась поножовщиной
Сегодня, 9:57
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге ссора посетителей универсама закончилась поножовщиной

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Возбуждено уголовное дело.

В минувшее воскресенье, 29 ноября, в Петербурге в магазине ссора посетителей переросла в поножовщину. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел в помещении магазина на Косыгина, 21 произошёл конфликт с применением оружия. Полицейские нашли на месте драки гражданина Таджикистана с ножевым ранением грудной клетки. Мужчину госпитализировали. Врачи диагностируют у него тяжелое состояние.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что смертельное ДТП на Парашютной улице привело к уголовному делу.

Фото:pixabay

Теги: драка в магазине, поножовщина, улица косыгина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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