В отношении пожилого мужчины выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Смертельное ДТП на Парашютной улице привело к уголовному делу. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 29 ноября.

Накануне в полицию поступило сообщение об аварии у доме №45 по Парашютной улице. Выяснилось, что пожилой мужчина 1949 года рождения за рулем машины "Шкода Йети" наехал на пенсионерку 1946 года рождения, которая погибла на месте происшествия от полученных травм. Авария произошла в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, отметили в МВД.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК РФ (нарушение правил дорожного движения). В отношении пожилого мужчины выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Случившееся стало поводом для бурного обсуждения ДТП в комментариях к записи в соцсетях. Одни пользователи посетовали, что на этом пешеходном переходе нет светофора, а другие возмутились тому, как водители автомобилей невнимательно относятся к пешеходам, не пропуская их на "зебре".

Ранее мы сообщали о том, что момент ДТП с пострадавшим пешеходом в Мурино попал на видео. На кадрах можно заметить, как водитель покидает место аварии.

Фото: Piter.tv, vk.com/spb_today