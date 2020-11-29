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Момент ДТП с пострадавшим пешеходом в Мурино попал на видео

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На кадрах можно заметить, как водитель покидает место аварии.

Момент ДТП с пострадавшим пешеходом в Мурино попал на видео. На происшествие обратили внимание вечером в воскресенье, 29 ноября, в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вчера вечером в Мурине у метро на пешеходном переходе, Ленд Крузер 200 мчал по встречной и не останавливаясь на красный сбил пешехода [...] он уехал налево в Мурино по Бульвару Менделеева. Пострадавшего увезла скорая

– написали пользователи группы.

Запись с камер наблюдения, на которые попал момент аварии, оказалась в распоряжении Piter.tv. На кадрах можно заметить, как водитель "Лэнд Крузера" покидает место аварии, а пешеходы проходят мимо пострадавшего, которого позже госпитализировали.

Ранее мы сообщали о том, что на видео попал момент дрифта водителя на Планерной улице. По словам очевидцев, таксист был сильно пьян.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, мурино
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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