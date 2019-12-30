Модель Пунтус перевели в травматологию

Девушка выпала из окна с высоты третьего этажа.

Модель Ксению Пунтус, выпавшую из квартиры внука Никиты Михалкова, перевели из отделения реанимации в травматологию. Об этом сообщили РИА "Новости". Источник агенства добавил, что девушку можно навещать не более трех человек в день.

Пунтус госпитализировали в субботу, 11 января. У нее диагностировали ушиб легких, сотрясение мозга, перелом бедра и ног. По словам ортопеда-травматолога, девушка упала с третьего или четвертого этажа. По предварительной версии, она находилась в нетрезвом состоянии.

По данным СМИ, Ксения приехала домой из ресторана вместе с молодым человеком. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул и не заметил, что произошло. Девушку обнаружил дворник. Она была в домашней одежде и упала на тротуар.

Позднее СМИ попытались взять комментарий у Михалкова, но режиссер отказался обсуждать случившееся, сказав, что ничего не знает.

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Видео: Instagram/ k_ksusha