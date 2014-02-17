Мода лидирует среди креативных индустрий Петербурга по темпам роста

Креативный сектор Петербурга растет благодаря дизайну

Наибольшие темпы роста в креативных индустриях Петербурга демонстрирует сектор моды. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

В креативной экономике города доминируют IT, архитектура, гастрономия, исполнительские искусства, кино, анимация, мода и дизайн, которые формируют 81% отрасли и существенно влияют на валовой региональный продукт. По оценке АСИ, концентрация IT, исполнительского искусства и архитектуры в Петербурге почти в два раза выше среднероссийского уровня, при этом именно индустрия моды показывает наибольшую динамику развития.

Эксперты отмечают, что неравномерный редевелопмент промышленных зон, недостаток финансирования и слабая коммуникация между творцами, инвесторами и государственными органами сдерживают рост отрасли. Для поддержки креативных индустрий Минэкономразвития создает единый реестр предприятий, в который пока включены только московские компании.

Ранее сообщалось, что креативные специалисты в России зарабатывают на 42% больше среднего.

Фото: freepik (bristekjegor)