Мобильное приложение для знакомств неожиданно выступило в поддержку режима самоизоляции

Приложение функционирует в России, Франции и США.

Основатель российского мобильного приложения для знакомств Firstep рассказал Piter.TV, каким образом приложение участвует в борьбе с распространением коронавируса.

В приложении временно оказались скрыты профили всех мужчин из России, Франции и США. Вместо этого основатель создал более 300 своих анкет и описал в них, как можно провести время на самоизоляции.

В скором времени пользователям приложения будут бесплатно раздавать маски с фирменным дизайном и логотипом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ИТМО создали приложение, прогнозирующее риск заразиться COVID-19.

Фото: pixabay.com