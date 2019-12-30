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Мобильное приложение для знакомств неожиданно выступило в поддержку режима самоизоляции
Сегодня, 21:30
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nadezhda_sib

Мобильное приложение для знакомств неожиданно выступило в поддержку режима самоизоляции

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Приложение функционирует в России, Франции и США.

Основатель российского мобильного приложения для знакомств Firstep рассказал Piter.TV,  каким образом приложение участвует в борьбе с распространением коронавируса.

В приложении временно оказались скрыты профили всех мужчин из России, Франции и США. Вместо этого основатель создал более 300 своих анкет и описал в них, как можно провести время на самоизоляции. 

В скором времени пользователям приложения будут бесплатно раздавать маски с фирменным дизайном и логотипом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ИТМО создали приложение, прогнозирующее риск заразиться COVID-19

Фото: pixabay.com 

Теги: знакомства, приложение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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