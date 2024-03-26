  1. Главная
Мобильный "Подорожник" выбрали полмиллиона жителей Петербурга
Сегодня, 14:20
Петербуржцы массово перешли на удобный формат оплаты проезда.

Приложение "Подорожник" для управления транспортной картой преодолело рубеж в 500 тысяч установок, что стало заметным этапом цифровизации городского транспорта. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Первый заместитель председателя ведомства Дмитрий Ваньчков отметил значимость этого результата для развития транспортной системы. По его словам, преодоление отметки в полмиллиона пользователей – это важный сигнал. Он показывает готовность петербуржцев к цифровым сервисам и подтверждает.

В Комитете по транспорту уточнили, что приложение востребовано благодаря возможности быстро пополнять баланс карты, отслеживать историю поездок и использовать функцию отложенного пополнения. Сервис рассматривается как один из элементов формирования "умной" транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Фото: Piter.TV

