Петербург закупил 18 передвижных блок-модульных котельных

В общей сложности в городе функционируют 26 ПБМК.

В зимний период аварии на теплосетях влекут за собой быстрое размораживание домов. Для таких случаев Северная столица приобрела 18 передвижных блок-модульных котельных (ПБМК). Об этом пишет издание Spb.aif.ru со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Сергея Дрегваля.

В общей сложности в городе функционируют 26 ПБМК. Каждая установка может обеспечить теплоснабжением около 2 тыс. горожан. По словам Дрегваля, передвижные котельные помогают максимально быстро подключить объект к теплоснабжению в случае внештатной ситуации. Особенно они помогают при обслуживании социальных объектов.

Новые блок-модули имеют баки запаса холодной воды и дизель-генераторными установками, что делает их полностью автономными.

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