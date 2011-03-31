Мобильные группы ФТС выявили перемещаемые с нарушениями товары на 6 млрд рублей

Валерий Пикалев оценил выполнение поручений президента РФ.

Мобильные группы от российской Федеральной таможенной службы выявили товары, перемещаемые с нарушениями, на общую сумму в шесть миллиардов рублей. Соответствующее заявление сделал председатель правительства страны Михаил Мишустин в рабочем разговоре с главой профильного ведомства Валерием Пикулевым. Чиновник доложил главе кабинета министров проделанной работе ФТС за текущий год.

Мобильными группами выявлено более 3 тысячи транспортных средств и 40 тысяч тонн товаров, перемещаемых с нарушениями, на общую сумму свыше 6 млрд рублей. Валерий Пикалев, глава ФТС РФ

Глава ФТС напомнил коллеге о том, что в приоритете у ведомства остается содействие развитию внешней торговли за счет ускорения, упрощения таможенных операций и процедур, борьба с особо опасными видами контрабанды и содействие Вооруженным силам страны решении задач СВО.

Фото и видео: Правительство России