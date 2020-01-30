Мобилизованным петербуржцам рассказали, куда обращаться при задержке выплат

По вопросам получения социальных услуг в СПб ГКУ "Центр организации социального обслуживания" для граждан доступен телефон 576-05-76.

Если мобилизованным петербуржцам не поступают выплаты, то необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства. Об этом 20 октября рассказали в пресс-службе Смольного.

Материальная помощь предоставляется гражданам вне зависимости от обращения. В течение суток Городской информационно-расчётный центр направляет деньги на лицевые счета мобилизованных. По повестке положена выплата в размере 100 тыс. рублей. Тот, кто обращается в военкомат самостоятельно, получает 300 тыс. рублей.

По вопросам получения социальных услуг в СПб ГКУ "Центр организации социального обслуживания" для граждан доступен телефон 576-05-76. В Городской информационно-расчётный центр семьи мобилизованных могут обратиться по телефонам 241-20-57 и 334-41-44. Вопросы, связанные с мобилизацией, находятся на личном контроле губернатора.

Ранее сотрудники ОМОН Росгвардии займутся подготовкой мобилизованных в Петербурге. Росгвардейцы, имеющие боевой опыт, проведут занятия с учетом предстоящих задач и действий, связанных с действиями в условиях боевого соприкосновения с противником. Помимо этого сотрудники ОМОН расскажут как выполнить поставленные задачи, а главное, сохранить свою жизнь и жизни боевых товарищей.

Фото: Piter.tv

