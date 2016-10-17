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Мобилизованных жителей Петербурга освободят от уплаты налога на имущество
Сегодня, 11:16
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Мобилизованных жителей Петербурга освободят от уплаты налога на имущество

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Речь не идет о предпринимательской деятельности. 

Мобилизованных жителей Петербурга освободят от  уплаты налога на имущество физлиц. Информация об этой возможности указана в Налоговом кодексе страны в статье 407. 

Размер льготы полностью покрывает сумму налога. Речь не идет о предпринимательской деятельности. 

Отметим, что льгота относится лишь к одному объекту каждого вида, которые делятся на квартиру или комнату; жилой дом; помещение или сооружение; гараж или машино-место.

Ранее на Piter.tv: Смольный сообщил, как собирается поддерживать мобилизованных граждан.

Фото: pixabay

Теги: мобилизация в петербурге, налоговый кодекс, освобождение от уплаты налогов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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