Мобилизованных жителей Петербурга освободят от уплаты налога на имущество физлиц. Информация об этой возможности указана в Налоговом кодексе страны в статье 407.
Размер льготы полностью покрывает сумму налога. Речь не идет о предпринимательской деятельности.
Отметим, что льгота относится лишь к одному объекту каждого вида, которые делятся на квартиру или комнату; жилой дом; помещение или сооружение; гараж или машино-место.
Ранее на Piter.tv: Смольный сообщил, как собирается поддерживать мобилизованных граждан.
Фото: pixabay
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