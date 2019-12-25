Многокилометровая пробка на КАД парализовала движение вечером в Петербурге

Движение стоит уже более часа.

К вечеру 29 октября на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга образовалась масштабная пробка, движение по которой практически остановилось. Жители города сообщили, что затор начался около 19:00 и к 20:00 продолжал расти, охватывая сразу несколько участков трассы.

По данным сервисов мониторинга трафика, наиболее сложная ситуация наблюдается в южной и восточной частях КАД, где скорость движения не превышает нескольких километров в час. Водители отмечают, что многие участки дороги полностью стоят, а на съездах образовались заторы.

Причины образования пробки пока не установлены. Некоторые пользователи предположили, что движение осложнили мелкие ДТП и дорожные работы, совпавшие с часом пик. По информации региональных дорожных служб, сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию и регулируют движение на перегруженных участках трассы.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)