Многодетным семьям Гатчинского района предоставят бесплатные земельные участки

Их уже получили 43 ячейки общества.

В четверг, 17 сентября, в администрации Гатчинского района прошло заседание комиссии, занимающейся вопросами предоставления земельных участков многодетным семьям на безвозмездной основе. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

В общей сложности в заседании приняли участие 259 граждан, которые приобретут 86 участков в 11 поселениях райоона.

Также рассмотрение передачи земельных участков пройдет 18 и 24 сентября. В первый день землю получили 43 семьи.

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Фото: Пресс-служба администрации Гатчинского района