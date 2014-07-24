Всего в конкурсе приняли участие более 3 тысяч семей из разных городов России.

Многодетная пара из Петербурга одержала победу во всероссийском конкурсе "Семья года". Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Ольга и Александр Королевы познакомились в петербургском государственном университете путей сообщения, где учились и их родители. После института Александр начал работать инженером-проектировщиком в Октябрьской железной дороге, а Ольга – ведущим инженером в Управлении Октябрьской железной дороги. Супруги также воспитывают троих детей – двух сыновей и дочь.

Ранее стало известно, что семьи с детьми освободят от налога с продажи жилья на пяти условиях.

Фото: пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева