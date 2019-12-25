Семьи с детьми освободят от налога с продажи жилья на пяти условиях

Проект разработан Минфином и будет рассмотрен в ГД.

Семьи с детьми освободят от подоходного налога с продажи жилья на пяти условиях. Такое заявление сделали чиновники из министерства финансов. Эксперты подготовили законопроект по поправкам в Налоговый кодекс РФ. Изменения расширяют круг граждан, которые имеют право на данную льготу. Под не попадают семьи, в которых воспитывается два и более ребенка. Такие послабления просил правительство сделать еще в июле текущего года президент Владимир Путин.

Минфин прописал пять условий, соблюдение которых необходимо таким семьям для освобождения от НДФЛ. В настоящее время данные поправки уже внесены на рассмотрение депутатам Госдумы

Напомним, что в настоящее время при продаже недвижимости россияне обязаны платить государству налог в размере 13% от дохода физического лица. Безналоговая продажа жилья также возможна. Это происходит в том случае, если человек владеет недвижимостью более пяти лет.

В Петербурге в 2023 году вырастет налог на имущество.

Фото: Piter.tv