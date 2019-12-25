В Петербурге в 2023 году вырастет налог на имущество

Увеличение составит максимум 100 рублей.

В Петербурге ожидается рост налоговых сборов для физических лиц. В частности, вырастет налог на имущество. Об этом заявил вице-губернатор Эдуард Батанов на заседании в ЗакС.

Планируется, что налог на имущество повысят в ноябре 2023 года. По словам Батанов, увеличение составит максимум 100 рублей.

Также вице-губернатор добавил, что у правительства есть более 90 мер различной соцподдержки. В том числе для малоимущих граждан, чтобы повышение налогов не оказалось для них серьезным ударом.

ЗакС утвердил проект корректировки бюджета Петербурга в 2021 году.

Фото: Piter.tv