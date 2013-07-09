ЗакС утвердил проект корректировки бюджета Петербурга в 2021 году

Расходы превышают доходы на 4 млрд рублей.

Депутаты Петербурга в окончательном чтении утвердили корректировку бюджета города на 2021 год. Заседание прошло в Мариинском дворце 10 ноября.

Доходная часть бюджета была увеличена в общей сложности на 151,8 млрд рублей и составит 803 млрд рублей. Также возросли и расходы. Их оценили в 806,9 млрд рублей. Деньги ушли на строительство метро, объекты инфраструктуры и субсидии перевозчикам. В частности, 7 млрд потребовалось на закупку горнопроходческого оборудования, которое будут использовать для строительства новых станций.

Напомним, вся обязательства по строительству станций теперь лежат на новой компании "Метрострой Северной столицы". Прием кадров будет осуществляться до конца года.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга