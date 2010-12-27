Многодетные петербургские семьи могут получить компенсацию за покупку школьной формы

Данная выплата предоставляется без учета среднедушевого дохода семьи.

Многодетные семьи Санкт-Петербурга могут получить компенсацию за покупку школьной формы в МФЦ. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе организации.

Один из родителей или законный представитель может получить ежегодную компенсацию за школьную или спортивную форму на каждого ребенка, обучающегося в школе. С 1 сентября 2019 года выплата составляет 4 467 рублей.

Данная выплата предоставляется без учета среднедушевого дохода семьи, и её размер ежегодно индексируется путем умножения на коэффициент, размер которого не ниже индекса роста потребительских цен в Петербурге. Компенсационная выплата на детей из многодетных семей предоставляется один раз в течение календарного года.

Многодетной является семья, в которой три и более несовершеннолетних ребенка.

Ранее семья Морозовых, в которой сразу родилось четверо детей, получила квартиру.

Фото: МФЦ