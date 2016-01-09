Семья Морозовых, в которой сразу родилось четверо детей, получила квартиру

Также многодетная семья может воспользоваться услугой няни, которую предоставляет город.

Многодетной семье с четырьмя детьми, которые появились на свет в один день, подарили трехкомнатную квартиру на Коломяжском проспекте. Об этом рассказала пресс-служба администрации Петербурга.

Малыши родились 23 июля в одном из перинатальных центров города на Неве. Оксана Морозова стала мамой впервые, у нее появились три мальчика и одна девочка - Диана, Богдан, Роман и Алексей. Дети уже получили медицинские полисы и встали на особый учет в службе социальных участковых.

Помимо выплат одна из мер социальной поддержки - это помощь няни. Морозовы станут первыми, кто воспользуется услугой, которую решили запустить раньше в честь радостного события. Для многодетных семей Петербурга она будет доступна с 1 января 2020 года.

Рождение четверых малышей стало первым случаем в истории Перинатальном центре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Он открылся в 2013 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рождаемость в Петербурге снизилась на 3,8%.

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