Рождаемость в Петербурге снизилась на 3,8%

А в России - на 5,1%.

Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков рассказал о ситуации с рождаемостью в Петербурге. Они снизилась на 3,8%. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Во вторник, 23-го июля, в Петербурге прошло заседание правительства. По словам Ржаненкова, рождаемость падает из-за сокращения численности женщин в активном репродуктивном возрасте. Также сказывается снижение реальных доходов определенных групп населения.



В комитете отметили, что для того, чтобы остановить эту тенденцию, нужно ввести новые меры поддержки в 2020 году. По мнению председателя ведомства, нужно изменить критерий малообеспеченности, предоставлять адресную помощь малоимущим семьям и помогать женщинам с двумя и более детьми.



Ранее Piter.TV сообщил о том, что продолжительность жизни в Петербурге достигнет 80 лет к 2024 году. При этом отрицательная динамика рождаемости может сохраняться.

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