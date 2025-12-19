Многодетные могут рассчитывать минимум на 30% скидки на оплату ЖКУ

В России расширили социальную помощь льготной категории населения.

Многодетные семьи на территории России имеют право на скидку в размере 30 процентов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такие данные приводятся в подписанном в 2024 году указе президента Владимира Путина о мерах социальной поддержки многодетных семей.

.... Предоставление льгот по оплате жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30 процентов от установленного размера оплаты" многодетным семьям. текст документа

Напомним, что еще мерой социальной поддержки является освобождение многодетных семей от платы за содержание жилого помещения. Ранее "ТАСС" сообщал о том, что во многих регионах этим категориям граждан предоставляется право не платить за содержание жилого помещения полностью или в частичном размере. Дополнительно они имеют право получить компенсацию за взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома, субсидии и пособия, помогающие людям покрывать расходы на коммунальные услуги.

