Многочисленные жалобы: колонка от Apple разъедает мебель

Музыкальная колонка от производителя Apple может оказаться небезопасной для мебели.

От владельцев колонки Apple HomePod, поступают многочисленные жалобы на то, что в доме портится мебель. Зафиксировано несколько случаев, когда из устройства для воспроизведения музыки выделялось неизвестное вещество, которое разрушающе сказывалось на мебели.

Жалобы держателей устройств были услышаны в компании-производителе. В Apple уточнили, что разрушение мебели для колонки - норма, так как первое время "из нее могут выделяться разнообразные вещества, использованные при производстве".

Известно, что первые несколько дней использования колонка выделяет силикон и кислоту, разрушающую дерево. В компании утверждают, что если убрать гаджет в другое место, следы скоро пропадут, пишет "Федерал Пресс".

Колонка оставляет на деревянной мебели белые следы. Жалуются владельцы колонки

В Apple также уточнили, что выделения от колонки не являются опасными и они должно легко очищаться от мебели. Разработчики не советует подкладывать что-нибудь под колонку, потому что это скажется на звуке негативно. А также, если следы не пропадут, компания рекомендует обратиться к производителю мебели за советом по очистке.

Напомним, что вчера в День Всех Влюбленных в Петербурге ограбили два магазине. Один из них - Apple Shope.