В День всех влюбленных ограбили два магазина

Жертвами стали точки мобильной связи.

За 14 февраля в Санкт-Петербурге налетчики нанесли убытки сразу двум магазинам сотовой связи. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", жертвами налетчиков стали МТС и Apple shop.

Известно, что вечером в минувшую среду неизвестный мужчина пришел в магазин МТС, расположенный на проспекте Художников, 16, и направил пистолет на двух сотрудниц. Сам злоумышленник для конспирации прикрылся шарфом. Угрожая оружием, он забрал из кассы магазина всю выручку и скрылся в неизвестном направлении. По предварительным подсчетам, с собой неизвестный унес около 30 тыс. рублей.

Второй жертвой ограбления стал фирменный магазин Apple shop в доме 10 на улице Марата. Двое нагрянули в торговую точку в капюшонах с пистолетом и газовым баллончиком. Они взяли дорогостоящие смартфоны с витрин и унесли их в рюкзаке не менее известной марки Nike. Полиция изучает записи с камер наблюдения.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Устанавливается точная сумма похищенного.

Ранее Piter.tv сообщал, что двоих петербуржцев наказали штрафами за избиение полицейских при исполнении обязанностей .