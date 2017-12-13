Двоих петербуржцев наказали штрафами за избиение полицейских при исполнении обязанностей

В Невском районе осудили петербуржцев, напавших на сотрудников полиции.

В Невском районном суде рассмотрели дело относительно петербуржцев, которые напали на представителей закона и избили мужчин при исполнении обязанностей. Подозреваемый признаны виновными. Теперь их накажут выплатой административного штрафа за нанесение вреда здоровью полицейских и оскорбления. Об этом сообщила пресс-служба Объединенных судов по Санкт-Петербургу.

Решение по данному инциденту принималось днем 14 февраля. В ходе заседания установлено, что двое преступников в отделении правоохранительных органов решили применить грубую физическую силу к органам правопорядка. Один позволил себе высказать ругательства в адрес полицейского, а второй даже распустил руки на законника. Нападение было совершено 9 февраля. В результате конфликта старший группы получил сильный удар кулаком по голове. Медики подтвердили, что это привело к гематоме челюсти.

Экспертиза показала, что на момент совершения преступления оба злоумышленников находились “под мухой” и не отдавали отчета в происходящем.

Сначала подозреваемого обязали выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей. Позже сумму снизили до двух тысяч, учитывая продолжительное нахождение петербуржца под стражей.

Второй обвиняемый должен заплатить 12 тысяч рублей за унижение чести и достоинства сержанта и прапорщика полиции. Его попытка избиения не была засчитана, так как “Акелла промахнулся”. В своем деянии мужчина раскаялся.

