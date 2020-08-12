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Многоцелевые ударные беспилотники начнут поступать в ВКС РФ в 2021 году

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Специалист объяснил, когда Военно-космические силы получат новые беспилотные ударные аппараты.

Многоцелевые ударные беспилотники начнут поступать в Военно-космические силы России в 2021 году. Об этом в интервью журналистам из газеты "Красная звезда" рассказал заместитель главкома ВКС РФ Сергей Дронов.

Эксперт отметил, что боевые дроны способна ликвидировать цели противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине. Аппараты имеют большую дальность и продолжительность полета. С их помощью военные также будут вести разведку территории.

Сергей Дронов отметил, что сейчас на вооружкнии ВКС находятся комплексы с беспилотными дронами ближнего действия, малой и средней дальности.

Три истребителя МиГ-31 ВКС РФ вылетали на перехват беспилотника США над Чукотским морем.

Видео: YouTube / Минобороны России

Теги: беспилотник, вкс россии, сергей дронов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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