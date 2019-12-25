Митянина призвала наказывать "неразумных родителей", чьи дети выходят на улицу

Она заявила, что неважно – с родителями ребенок или один.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина призвала наказывать родителей, чьи дети выходят на улицу в период самоизоляции. Такое заявление она сделала во время онлайн-пресс-конференции в среду, 1 апреля.

Митянина отметила, что неважно – с родителями ребенок или один. В настоящий момент нахождение несовершеннолетнего на улице "не может быть по определению". Хотя она не исключила некие экстренные меры, в числе которых, например, болезнь. Однако, по мнению детского омбудсмена, лучше вызвать доктора на дом, чем идти с ребенком на улицу.

"У меня есть примеры, когда дети болтаются без взрослых. Те неразумные родители должны быть наказаны, но понимаю, что сидеть в четырех стенах сложно", — добавила Митянина.

Ранее мы публиковали правила самоизоляции в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Анна Митянина