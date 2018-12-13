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nadiputintseva
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Митрополит сравнил митинги против строительства храма в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

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Правящий архиерей обвинил протестующих в желании расшатать единство российского народа.

Митрополит Екатеринбургский сравнил акцию против строительства храма в сквере с расстрелом царской семьи. Его слова были опубликованы на сайте Екатеринбургской епархии.

Верхотурский Кирилл заявил, что протестующие в Екатеринбурге бросили вызов Церкви. Правящий архиерей заявил, что 100 лет назад так "прогремели выстрелы, и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев". Митрополит назвал протестующих братьями и детьми, которые "потерялись по причине безверия".

По его мнению, эта сила хочет "расшатать и разрушить единство всего российского народа" и глумиться над православными ценностями. Во время несогласованной акции против строительства храма Святой Екатерины было задержано 70 человек. 

Подробнее по теме - Храм-на-драме: что известно о протестах в Екатеринбурге

Видео: YouTube / Жирный
 

Теги: митинг в екатеринбурге, несогласованный митинг, рпц, строительство храма в екб
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 13:53

Либеральная мразь издевается над верующими ,а перерожденцы и сейчас готовы стрелять в православных

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