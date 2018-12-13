Митрополит сравнил митинги против строительства храма в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Правящий архиерей обвинил протестующих в желании расшатать единство российского народа.

Митрополит Екатеринбургский сравнил акцию против строительства храма в сквере с расстрелом царской семьи. Его слова были опубликованы на сайте Екатеринбургской епархии.

Верхотурский Кирилл заявил, что протестующие в Екатеринбурге бросили вызов Церкви. Правящий архиерей заявил, что 100 лет назад так "прогремели выстрелы, и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев". Митрополит назвал протестующих братьями и детьми, которые "потерялись по причине безверия".

По его мнению, эта сила хочет "расшатать и разрушить единство всего российского народа" и глумиться над православными ценностями. Во время несогласованной акции против строительства храма Святой Екатерины было задержано 70 человек.

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Видео: YouTube / Жирный

