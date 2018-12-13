Митрополит Варсонофий провел богослужение в восстановленном Воскресенском соборе

В Петербурге митрополит Варсонофий возглавил Божественную литургию в Воскресенском соборе. Освещение главного храма Новодевичьего монастыря перенесли на конец мая, но службы ведутся уже сейчас. Честь освятить помещение отдана московскому патриарху Кириллу.
Отметим, что храм располагается в Московском районе города. С 1996 году собор вернули под управление местной епархии. С этого времени здание реконструировали. Над внутренним убранством трудились иконописцы. Им пришлось восстановить более шести тысяч квадратных метров росписи. Цель была достигнута за семь лет.
Стоит добавить, что 28 апреля в Воскресенском соборе провели первую пасхальную службу.
Ранее Piter.tv писал о том, что Исаакиевский собор открывает колоннаду для посещения.
Фото: Piter.tv
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