Митрополит Варсонофий провел богослужение в восстановленном Воскресенском соборе

Уже в конце мая храм освятит патриарх Кирилл.

В Петербурге митрополит Варсонофий возглавил Божественную литургию в Воскресенском соборе. Освещение главного храма Новодевичьего монастыря перенесли на конец мая, но службы ведутся уже сейчас. Честь освятить помещение отдана московскому патриарху Кириллу.

Отметим, что храм располагается в Московском районе города. С 1996 году собор вернули под управление местной епархии. С этого времени здание реконструировали. Над внутренним убранством трудились иконописцы. Им пришлось восстановить более шести тысяч квадратных метров росписи. Цель была достигнута за семь лет.

Стоит добавить, что 28 апреля в Воскресенском соборе провели первую пасхальную службу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Исаакиевский собор открывает колоннаду для посещения.

Фото: Piter.tv