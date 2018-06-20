Исаакиевский собор открывает колоннаду для посещения

Посетить колоннаду можно в вечернее время. Полный день она будет доступна с 1 мая.

Вход на колоннаду Исаакиевского собора открывается в вечернее время с 27 апреля по 30 сентября. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Дневное посещение открывается с 1 мая. Жители и гости города смогут посетить колоннаду каждый день с 10:00 до 18:00. Выпускать посетителей будут за 30 минут до закрытия, тогда же и перестанут работать кассы.

Прошлой зимой Исаакиевский собор закрывался в 18:00, но сейчас стало возможным насладиться панорамными видами с высоты птичьего полета до 22:30.