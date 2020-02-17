Однако он счел, что его коллега имел благие намерения.

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах. Об этом сообщили "РИА Новости", Представитель РПЦ извинился перед российскими женщинами, которые сочли себя оскорбленными По мнению главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей нередко позволяет себе эпатажные высказывания.

Однако Дмитрий Смирнов делал это из благих побуждений. Он стремился привлечь внимание к вопросам защиты института брака и семьи. Сейчас в России нередко именно женщины становятся "слабым звеном". Особенно для состоятельных мужчин.

Ранее Piter.tv писал о том, что представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах.