Почти 1 млрд рублей готовы выделить на реконструкцию Мытного двора

Помещения площадью 4 тыс. кв.м. приобрела компания "Охта Групп — Евгеньевская" в рамках прошлогоднего аукциона РАД.

Банк ВТБ и компания "Охта Групп — Евгеньевская" заключили соглашение о предоставлении 911 млн рублей кредитов под залог 12-ти объектов в составе Мытного двора на Евгеньевской улице. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на официальное заявление "Охта Групп".

Речь идёт о помещениях, общая площадь которых составляет 4 тыс. кв.м. Они стали собственностью "Охта Групп — Евгеньевская" в результате торгов, проведённых Российским аукционным домом (РАД) в октябре 2021 года. Тогда их стоимость оценивалась в 170,1 млн рублей.

Напомним, что Мытный двор признан культурным памятником регионального значения. Его общая площадь составляет свыше 9 тыс. кв.м. По оценке гендиректора компании "Интекон" Игоря Лучкова, стоимости работ в помещениях вряд ли можно оценить более чем в 50 млн рублей. Есть вероятность, что итоговый проект затронет всю территорию двора.

Ранее мы сообщили о том, что на реконструкцию форта "Пётр I" в Кронштадте направят 1,1 млрд рублей.

Фото: РАД